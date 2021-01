L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1523 Karma: 1089



C'est à se demander si on a même le droit d'avoir un avis intérieurement ? (question rhétorique)



On a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'une plaie à plus de chance de s'infecter sans désinfectant, de même on a pas besoin d'être physicien pour savoir que le feu ça brule.



M'enfin je dis ça mais quelles études j'aurais du faire pour donner cet avis ? Le problème de ce résonnement c'est qu'on est jamais 100% compétent dans un domaine, du coup on devrait jamais donner son avis.C'est à se demander si on a même le droit d'avoir un avis intérieurement ? (question rhétorique)On a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'une plaie à plus de chance de s'infecter sans désinfectant, de même on a pas besoin d'être physicien pour savoir que le feu ça brule.M'enfin je dis ça mais quelles études j'aurais du faire pour donner cet avis ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:26:52