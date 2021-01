[FAIL] Bébé + Frein à main + Skateboard + Champagne

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68978 Karma: 31451

Un bébé se penche sur la gamelle d'eau du chien





Baby Tries to Drink out of Dog Bowl || ViralHog



Oublie de frein à main





When You Forget To Put Your Vehicle In Park || ViralHog



Skateboard Fail





Dad Slips And Falls Down As He Teaches Son Skating - 1168379



Sabrer le champagne Fail





Man Breaks Champagne Bottle While Trying To Open It With Knife - 1168929

Contribution le : Aujourd'hui 08:13:36