Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Combien de policers américains faut-il pour apréhender un kangourou? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3920 Karma: 10171 apparemment, un sacré paquet :



Notez que le kangourou n'a pas été blessé lors de son arrestation.

ça se passe en Floride (USA) donc ils n'en voient pas tous les jours!

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:09