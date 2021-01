Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un snowboardeur pris dans une avalanche 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68982 Karma: 31459 Un snowboardeur pris dans une avalanche





Snowboarder Caught In Avalanche Near Loveland Pass, Colorado - 1170041

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:22

alfosynchro Re: Un snowboardeur pris dans une avalanche 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8204 Karma: 3561 Je n'ai jamais fait de sport d'hiver, mais j'imagine que le palpitant a dû "monter dans les tours".

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:00