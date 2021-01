Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Deux policiers s'attaquent à des enfants 4 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8477 Karma: 7568





Avec des boules de neige.

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:45

LeFreund Re: Deux policiers allemands s'attaquent à des enfants 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3925 Karma: 10183 ça fout les boules tant de violence!



Ceci dit il ne me semble pas allemands @Avaruus

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:44

poiuytreza525 Re: Deux policiers s'attaquent à des enfants 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2639 Karma: 638 C'est le moment de mettre des cailloux dans les boules de neige.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:17