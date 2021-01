Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une biche tue une marmotte et joue avec *Âmes sensibles* 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8477 Karma: 7566

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:25

poiuytreza525 Re: Une biche tue une marmotte et joue avec *Âmes sensibles* 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2639 Karma: 638 Propre. Après on nous parle de la nature comme d'une utopie, mais moi je dis, rien ne vaut une bonne biche dans l’assiette !

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:58