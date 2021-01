Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Des masques hyperréalistes 2 #1

Avaruus

C'est pour le moins inconfortable de regarder ça...



C'est pour le moins inconfortable de regarder ça...





Photo du masque :



Contribution le : Aujourd'hui 19:12:08

poiuytreza525

J'en cherche un et j'ai vu qu'il y en a sur Aliexpress qui semblent tout pourri (comme la plupart de leur camelote), quelqu'un sait ou en trouver de bonne qualité à un prix qui reste abordable ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:04

Loom-

@poiuytreza525

Idem ça m'intéresse.



Idem ça m'intéresse.



Sinon Étant Hunt de mission impossible n'a qu'à bien se tenir !

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:34

-Flo-

Idée de troll : porter un masque comme ça par dessus ton masque chirurgical pour faire croire que t'as pas de masque !

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:16