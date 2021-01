Options du sujet Imprimer le sujet

Norbert Il se débarrasse tranquillement de deux vigiles et trace sa route 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3601 Karma: 1770



Édit Bien ouéj @poiuytreza525



Edit bon ben merci @Adr1enb d'avoir essayé ! Édit Bien ouéj @Edit bon ben merci @d'avoir essayé !

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:25

alfosynchro Re: Il se débarrasse tranquillement de deux vigiles et trace sa route 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8209 Karma: 3563 @Norbert

Il faut demander aux modos ou à Koreus...





Edit @Norbert : j'ai essayé, je n'y arrive pas. ça dit que le site n'est pas pris en charge (ou un truc du genre)

Contribution le : Aujourd'hui 20:48:04

Norbert Re: Il se débarrasse tranquillement de deux vigiles et trace sa route 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3601 Karma: 1770 alfosynchro

Oui en attendant qu'un modo passe par là qqn peut intégrer la vidéo dans son propre post puis je copierai son texte dans mon post initial. Tu saurais faire toi ?



@alfosynchro Ok merci Oui en attendant qu'un modo passe par là qqn peut intégrer la vidéo dans son propre post puis je copierai son texte dans mon post initial. Tu saurais faire toi ?Ok merci

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:25