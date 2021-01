Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Rentrer une voiture dans un garage automobile (Fail) 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43347 Karma: 19634 Une femme rentre sa voiture dans un garage automobile pour faire une vidange.



Contribution le : Aujourd'hui 20:34:55

alfosynchro Re: Rentrer une voiture dans un garage automobile (Fail) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8209 Karma: 3563 Il y a parfois des comportements que je ne m'explique vraiment pas ! Pourquoi elle insiste ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:16

Popours Re: Rentrer une voiture dans un garage automobile (Fail) 1 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 12/05/2018 13:12 Post(s): 12 Le combo parfait aurait été qu'elle tombe dans la fosse en descendant de la voiture, dommage !

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:47

Avaruus Re: Rentrer une voiture dans un garage automobile (Fail) 0 #5

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8480 Karma: 7576 Je ne peux pas voir la vidéo. C'est que moi ou ça le fait à d'autres ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:22