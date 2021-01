Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Problème de pinceau (sur photoshop hein !) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je bosse sur du montage photo sur photoshop et je travaille beaucoup au pinceau pour dégrader des zones de manière fluide avec des masques, sauf que là j'ai ouvert mon projet et j'ai l'impression que les paramètres ont changé, plus moyen de dégrader l'image, même avec flux à 30%.



En fait si je clic une fois, le coup est léger, mais plus je maintient le clic, plus il m'enlève de l'image.



Je sais pas si je suis assez clair désolé, j'aimerais juste retrouver le pinceau de base, je cherche je bidouille mais je trouve pas et je comprends pas non plus le problème



En plus je suis sur que c'est tout con



