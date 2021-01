Une ourse traumatisée tourne en rond

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.facebook.com/205152289495096/videos/402841534334567 6 ans après avoir été libérée de 20 années de captivité au zoo de Piatra Neamţ, en Roumanie, l'ourse Ina se remet parfois à tourner en rond dans un espace très limité d'une forêt à Zărnești, comme si elle était enfermée dans une cage imaginaire.

