Koreus Un SUV se faufile entre deux camions

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68989 Karma: 31482 Un SUV se faufile entre deux camions à Lansdale, Pennsylvanie





SUV Loses Bumper While Squeezing Between Trucks || ViralHog

CrazyCow Re: Un SUV se faufile entre deux camions

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14918 Karma: 19253 Obliger à (re)passer le permis ne serait pas du luxe pour certains ! Quel danger...

