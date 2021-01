Un vélo qui marche

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12045 Karma: 4859







STRANDBEEST EVOLUTION 2017



Et en effet le vélo en est directement inspiré :



http://carv.co/walking-bike-unveiled/



"J.P. had an idea to adapt Theo Jansen’s Strandbeest leg system to a bicycle." C'est top ! Ça m'a fait penser aux fantastiques structures de Theo Jansen qui se déplacent seulement grâce au vent :STRANDBEEST EVOLUTION 2017Et en effet le vélo en est directement inspiré :

