Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Side boat 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4408 Karma: 6800 Un petit bateau monté en side sur une moto. Faut avouer que le mec a la classe.



Sidecar Boat (1960)

Contribution le : Aujourd'hui 15:58:54

alfosynchro Re: Side boat 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8211 Karma: 3570 Je me doutais que la femme allait monter à l'arrière du bateau

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:25

gazeleau Re: Side boat 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3138 Karma: 2599 @alfosynchro 1960: Madame avait droit au pantalon et à ne pas se couvrir la tête, il y avait déjà du progrès.

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:17