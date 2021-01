Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une bataille de boules de neige au XIXè siècle 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8490 Karma: 7603





Bataille de Boules de Neige (Louis Lumière, 1896)







Une version colorisée et dont le grain a été éclairci (par contre la musique, bof bof).





Une bataille de boule de neige à Lyon, France, 1896







Je ne connaissais pas, ça m'a mis le sourire.



pour l'info. Les frères Lumières ont filmé une bataille de boules de neige à Lyon en 1896.Bataille de Boules de Neige (Louis Lumière, 1896)Une version colorisée et dont le grain a été éclairci (par contre la musique, bof bof).Une bataille de boule de neige à Lyon, France, 1896Je ne connaissais pas, ça m'a mis le sourire. Source Imdb pour l'info.

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:10

JCM77 Re: Une bataille de boules de neiges au XIXè siècle 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 782 Karma: 826 Moi je vois surtout qu’il y a un mec qui essaye de voler le vélo ! (0:24)

Contribution le : Aujourd'hui 22:03:52