Skwatek Chute d'un policier à vélo

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43350 Karma: 19648 Un policier fait un joli soleil au guidon de son vélo en poursuivant un cycliste dans les rues de Gosport, en Angleterre.





Biking Policeman Takes a Tumble Chasing Criminal || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 22:08:27

Avaruus Re: Chute d'un policier à vélo

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8502 Karma: 7612 Les policiers sont à vélo à Go Sport, ça s'invente pas.^^

Contribution le : Aujourd'hui 22:10:07

FMJ65 Re: Chute d'un policier à vélo

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10717 Karma: 3251 Bouuuh ! Un DJP bien vieux ça !

Contribution le : Aujourd'hui 23:47:05