Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8502 Karma: 7612



How to tightrope walk. Credits to BR Army: it's clearly efficient.



Je ne sais pas trop si ce genre d'exercice a un nom précis mais ça n'en reste pas moins étonnant. Joli coup (ou alors il a été chanceux ?^^).

Contribution le : Aujourd'hui 22:29:37