Salut!



Première contribution pour moi, je partage une vidéo qui m'a fait mourir de rire.

Le mec fait croire à son amie qu'il répond à une demande des ses ''followers'' sur sa routine matinale, se faisant alors passer pour un ''influencer''





pretending to be an influencer in front of my friend



Delight

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:40