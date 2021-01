Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Fuite périlleuse d'un amant par un balcon + deux chien qui n'ont que de la gueule 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3970 Karma: 3485 la voisine d'en dessous n'avait pas l'air d’apprécier le bruit de la performance qui était faite au dessus d'elle avant la fuite



Vous navigateur est trop vieux





Deux chiens séparés par un portail s’aboient dessus de façon agressive et semblent vouloir se battre, jusqu'à ce que le portail soit ouvert où l'attitude change complètement



Vous navigateur est trop vieux En Russie, devant une foule nombreuse en bas d'un immeuble, un amant s’échappe in extremis par le balcon d'un appartement en descendant par une corde improvisée faite de drapsla voisine d'en dessous n'avait pas l'air d’apprécier le bruit de la performance qui était faite au dessus d'elle avant la fuiteDeux chiens séparés par un portail s’aboient dessus de façon agressive et semblent vouloir se battre, jusqu'à ce que le portail soit ouvert où l'attitude change complètement

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:17