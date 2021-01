Options du sujet Imprimer le sujet

Framby Courses illégales de chevaux sur route anglaise 1 #1

Je suis accro Inscrit: 31/08/2016 10:12 Post(s): 517 Karma: 1823

Craziest horse race ever



Quelqu'un a t'il compris ce que faisaient les voitures qui jouent aux auto-tamponneuses derrière?

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:07

-Flo- Re: Courses illégales de chevaux sur route anglaise 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12049 Karma: 4871 ). Je pense que ce sont des Travellers (leurs gitans locaux). Qui ont un rapport très étroit avec les chevaux (et très distant avec la loi).

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:49

FMJ65 Re: Courses illégales de chevaux sur route anglaise 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10732 Karma: 3256 Faut leur dire qu'il existe un endroit super pour ça qui s'appelle un hippodrome ......

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:39