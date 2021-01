Nom d'un gâteau !

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12050 Karma: 4875





Dans l'article on aperçoit d'autres photos du même gâteau, et notamment une où on voit l'intérieur (pour illustrer l'échec) :







Bref, ça a l'air d'être un gâteau très basique, sans nom particulier. C'est pas le moule qui fait le gâteau.





[Edit] Bah en fait si, en l'occurrence c'est précisément le moule qui fait le gâteau. Il y a son nom dans l'article : bundt cake.



Et je tombe sur cette définition :



"Le bundt cake est un gâteau originaire des Etats-Unis. Il tient son nom du moule dans lequel il est fait, le Bundt pan"



[Edit 2] Et ils ont copié le Kougelhopf pour leur moule ! Je doute que ce soit un Kougelhopf. La photo provient de cet article anglophone qui donne des astuces pour démouler un gâteau : https://stuffyourkitchen.com/how-to-get-cake-out-of-bundt-pan/ Dans l'article on aperçoit d'autres photos du même gâteau, et notamment une où on voit l'intérieur (pour illustrer l'échec) :Bref, ça a l'air d'être un gâteau très basique, sans nom particulier. C'est pas le moule qui fait le gâteau.[Edit] Bah en fait si, en l'occurrence c'est précisément le moule qui fait le gâteau.Il y a son nom dans l'article : bundt cake.Et je tombe sur cette définition :[Edit 2] Et ils ont copié le Kougelhopf pour leur moule ! https://en.wikipedia.org/wiki/Bundt_cake

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:45