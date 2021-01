Se suspendre au rebord d'une fenêtre (Fail)

Je m'installe Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 414 Karma: 215

malgré sa connerie, il a bien fait de poster la vidéo

On voit plus souvent les vidéos de ceux qui réussissent (sur une fenetre, une grue, un toit, etc.), donc des gens voient ça et trouvent ça "cool", et veulent essayer

On voit pas assez les accidents graves et les morts, qui pourraient pourtant en faire réfléchir plus d'un, et leur monter que ce n'est PAS une chose à faire ...

