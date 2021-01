Options du sujet Imprimer le sujet

Écrire "neige" en cunéiforme









https://t.co/FxTNfi80HM Une personne s'entraîne à écrire le mot šalgī (neige en langue akkadienne) en écriture cunéiforme (l'un des premiers systèmes complets d'écriture de l'humanité) sur une tablette d'argile, à l'aide d'un stylet en bois.

FMJ65 Re: Écrire "neige" en cunéiforme

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10740 Karma: 3264 Faut la passer au four après ? C'était d'un pratique ...

Wiliwilliam Re: Écrire "neige" en cunéiforme

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31551 Karma: 9765 Frimeur!

Moi j'peux écrire cunéiforme dans la neige E-A-S-Y!

(je dois juste boire mon litron avant)

