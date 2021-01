Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les problèmes de communication dans le monde de l'informatique





Communication Gap in software projects

lien direct Communication Gap in software projects

Aujourd'hui 09:48:44

CrazyCow Re: Les problèmes de communication dans le monde de l'informatique

J'allais dire que le code du développeur était plutôt bon, mais ça tourne un peu au vinaigre à la fin du projet

Aujourd'hui 09:55:28