De belles images du nord de la Suède

Living with the Dark Winters in Sweden | Midnight sun & Polar night



Jonna Jinton nous parle du "soleil de minuit" et des "nuits polaires" dans le nord de la Suède, près du cercle arctique. Elle nous montre son rythme de vie à travers de magnifiques images.

à regarder en plein écran, full HD!

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:42