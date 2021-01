Face à l’inceste (pub pour changer la loi en France)

Je m'installe Inscrit: 21/02/2015 19:28 Post(s): 285 Karma: 247

La question est surtout comment son jugées réellement les affaires de pédophilie car cette pub donne limite l'impression que pas mal de pédophiles sont relâchés parce qu'on a pas pu prouver le non consentement de l'enfant.

Je ne sais pas comment sont jugés les affaires, je me pose juste la question car je regarde assez peu les rubriques faits divers.

Dans les cas de pédophilie avec des preuves avérées, estce qu'il faut réellement prouver le non consentement de l'enfant pour faire condamner ? ou c'est juste un élément à charge de plus sur les dossiers ?

Est ce que les pédophiles sont libérés sur cette base de non consentement que l'on a pas pu prouver ?

Est ce qu'il y a des affaires on a l'avocat a entre pu guillemet qu'il y avait consentement de l'enfant ?



Certaines lois ne sont pas écrites de la bonne manière mais la jurisprudence et les pouvoirs du juge font que tout n'est pas appliqué à la lettre.

Je me pose juste des question sur comment c'est jugé réellement et non juste le texte juridique. C'est la loi ou l'esprit de la loi ?

