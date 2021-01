Quand tu as la bonne idée de reculer + Griller un feu rouge

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69024 Karma: 31517

Un automobiliste recule face à une voiture qui glisse





Quick Thinking Driver Reverses Away from Sliding Car || ViralHog



Griller un feu rouge





Truck Runs Red Light and Causes Accident || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:29