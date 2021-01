Un chat veut un calin + Il découvre un drôle de clou sur sa terrasse

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69024 Karma: 31518

Un chat se blottit dans les bras de son maitre





Goku the Cat Wants Cuddles || ViralHog



C'est une balle de pistolet





Man Finds Bullet Lodged in His Deck || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:04