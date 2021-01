Des vagues détruisent une terrasse + Un chat essaie de se faire remarquer

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69024 Karma: 31517 Des vagues détruisent une terrasse à Ketchikan, Alaska





Huge Waves Wreck Deck || ViralHog



Un chat essaie de se faire remarquer





Kitty Works Hard for Some Attention || ViralHog

2. On dirait un personnage de cartoon ! 1. Pas grave, de toute façon ça lui aurait pas servir en hiver ! (pourtant la mer ne fait pas vraiment démontée !)2. On dirait un personnage de cartoon !

