Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell L accent parisien en 1912 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4673 Karma: 5189

Archive exceptionnelle : écoutez l'accent parisien en 1912



L’intéressé s’ecoute et s’analyse juste après l’enregistrement

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:51

Turbigo Re: L accent parisien en 1912 1 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 966 Karma: 622

Perso quand j'entends ma voix (qu'on dit agréable pourtant) j'ai le poil qui se hérisse ! C'est fôrmidâblePerso quand j'entends ma voix (qu'on dit agréable pourtant) j'ai le poil qui se hérisse !

Contribution le : Aujourd'hui 20:03:21

poiuytreza525 Re: L accent parisien en 1912 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2673 Karma: 660

@Turbigo a écrit:

C'est fôrmidâble

Perso quand j'entends ma voix (qu'on dit agréable pourtant) j'ai le poil qui se hérisse !

La même pour moi. Citation :La même pour moi.

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:37

Wiliwilliam Re: L accent parisien en 1912 0 #5

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31560 Karma: 9785

@poiuytreza525 a écrit:

Citation :

@Turbigo a écrit:

C'est fôrmidâble

Perso quand j'entends ma voix (qu'on dit agréable pourtant) j'ai le poil qui se hérisse !

La même pour moi. :D



C'est marrant parce que sur Koreus les gens aiment bien se lire alors on aurait tendance à penser qu'ils aiment bien s'écouter parler .

C'était pour la vanne. C'est vrai que c'est curieux de s'écouter.



@LeCromwell merci pour cette perle! C'était intéressant à écouter Citation :C'est marrant parce que sur Koreus les gens aiment bien se lire alors on aurait tendance à penser qu'ils aiment bien s'écouter parlermerci pour cette perle! C'était intéressant à écouter

Contribution le : Aujourd'hui 20:21:53