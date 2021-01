Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4673 Karma: 5190



Ina.fr - L'INCONNU DU PHOTOMATON. Son obsession a inspiré le personnage de Nino dans "Amélie Poulain". Au début des années 80, l'écrivain Michel Folco a eu une drôle de lubie : collectionner les photos laissées près des photomatons... jusqu'au jour où il fit une drôle de découverte. Ina.fr - L'INCONNU DU PHOTOMATON.Son obsession a inspiré le personnage de Nino dans "Amélie Poulain".Au début des années 80, l'écrivain Michel Folco a eu une drôle de lubie : collectionner les photos laissées près des photomatons... jusqu'au jour où il fit une drôle de découverte.

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:13

Wiliwilliam

Afficher le spoil

C'EST LE RÉPARATEUR DES PHOTOMATONS !



Fin du film.

Passez par la case CNC.

Touchez 19 récompenses.



Contribution le : Aujourd'hui 20:04:04