Options du sujet

psikopate construction nouvelle 3 #1

Inscrit: 03/06/2013 14:16

Incredible Fastest Wooden House Construction - Faster And Less Inexpensive Construction Solutions



pour celui qui aime jouer au Lego



6 jours de construction pour le gros œuvre d'une maison de 200m²

Contribution le : Aujourd'hui 07:21:07

Loom- Re: construction nouvelle 0 #2

Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6406 Karma: 2690 Même pas de colle ou autre :0 , faut que le loup souffle sur la maison .

Contribution le : Aujourd'hui 07:51:33