Un gardien bat le record du monde du but le plus lointain

Sky Sports - Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! Tom King, le gardien de but de Newport County (4ème division anglaise de football), bat le record du monde du but le plus lointain, mesuré à 96,01 mètres, lors d'un match contre Cheltenham. Le précédent record était de 91,9 mètres.Sky Sports -Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town!

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:09