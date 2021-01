Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand ton chat en a marre du confinement 1 #1

Enfin surtout du confinement avec toi!

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:11

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:11

Avaruus Re: Quand ton chat en a marre du confinement 0 #2

Je ne comprends pas trop la réaction du chat. Vous pensez qu'il a eu peur ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:51

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:51

Hebus25 Re: Quand ton chat en a marre du confinement 0 #5

@Avaruus A mon avis il a vu un intrus sortir d'une valise et envahir son territoire.

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:14

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:14