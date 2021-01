Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Morpheus se sent un peu seul... Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



YamKa Morpheus se sent un peu seul... 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 13:28:09 Post(s): 1 "Qu'est-ce que je fous là?". Le concept, c'est un personnage, moi en l'occurrence, qui se retrouve dans des films et qui n'a aucune idée de ce qu'il fait dedans, d'où le titre. Je réalise tout tout seul, avec seulement ma compagne qui m'aide pour le tournage sur fond vert et mon frère qui s'occupe du mixage son à distance.



Un seul épisode pour le moment mais les suivants sont déjà réalisés et seront diffusés au rythme d'un toutes les 2 semaines.



Désolé d'avance si certains pensent que je "fais ma pub" (ça me gêne un peu aussi d'ailleurs ), le but d'une création étant d'être partagée au plus grand nombre je prends le risque.



Merci d'avance et j'espère que ça vous fera marrer.



Yam K.





QU'EST-CE QUE J'FOUS LÀ ? #1 | THE MATRIX Salut à tous, je lance une petite série sur Youtube qui a pour titre. Le concept, c'est un personnage, moi en l'occurrence, qui se retrouve dans des films et qui n'a aucune idée de ce qu'il fait dedans, d'où le titre. Je réalise tout tout seul, avec seulement ma compagne qui m'aide pour le tournage sur fond vert et mon frère qui s'occupe du mixage son à distance.Un seul épisode pour le moment mais les suivants sont déjà réalisés et seront diffusés au rythme d'un toutes les 2 semaines.Désolé d'avance si certains pensent que je "fais ma pub" (ça me gêne un peu aussi d'ailleurs), le but d'une création étant d'être partagée au plus grand nombre je prends le risque.Merci d'avance et j'espère que ça vous fera marrer.Yam K.QU'EST-CE QUE J'FOUS LÀ ? #1 | THE MATRIX

Contribution le : Hier 13:38:02

Edité par Adr1enb sur 23/1/2021 10:21:52





Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo