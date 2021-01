Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Entretien avec Juliette Dragon: Féministe, Anarchiste, Punk, Burlesquer... 0 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 146

voici un interview en extérieur de Juliette Dragon, anarchiste, art thérapeute, danseuse burlesque, chanteuse rock / punk...





Entretien avec Juliette Dragon: Féministe, Anarchiste, Punk, Burlesquer... ( Bonjour à tous,voici un interview en extérieur de Juliette Dragon, anarchiste, art thérapeute, danseuse burlesque, chanteuse rock / punk...Entretien avec Juliette Dragon: Féministe, Anarchiste, Punk, Burlesquer... ( https://www.videaste.eu

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:13

Staffie Re: Entretien avec Juliette Dragon: Féministe, Anarchiste, Punk, Burlesquer... 0 #4

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1254 Karma: 1371 @lebibix Tu veux pas demander la création d'un topic unique plutôt que de créer un nouveau sujet quand tu posts une nouvelle vidéo ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:58