Commentaire inattendu sur Amazon

J'étais sur Amazon sur



J'étais sur Amazon sur



Citation : Cette perruque est géniale. Permettez-moi de vous raconter pourquoi :



Etant un de plus jeunes gendarmes de mon équipe, je me suis soudain retrouvé assigner par le chef d’escadron de la gendarmerie de Picardie, pour infiltrer une bande de jeunes soupçonnée de vandalisme répété sur des nains de jardins dans le Vimeu (Somme).



Organisée, déterminée et mobile, cette bande opérait dans les environs de communes tels que Friville-Escarbotin, et Feuquières-en-Vimeu : Pour vous aider à peindre à portrait descriptif de ces communes, imaginez Monaco et Cannes, mais en “pas du tout comme Monaco, et Cannes”.



Bref, je devais être opérationnel rapidement, MAIS je portais la coupe de cheveux militaire imposée (soit une brosse de 2 cm et rasé sur les côtés). Que faire ?



Solution : Ayant été témoin des témoignages de témoins témoignant avoir témoigné du vandalisme de la bande, j’ai subtilement retenu que chaque membre avait un point commun : une coupe de cheveux à “longue nuque”.



J’ai vite sauté sur Amazon et après maintes recherches, j’ai découvert cette perruque afin de m’immiscer ni vu, ni connu au sein de cette bande.



Pas manqué, ça a marché !



J’ai vite été pote d’enfance avec les membres de la bande et j’ai réussi rapidement à décerner leur leader, le fameux Bryann, fils d’agriculteur, déjà connu des services de la gendarmerie pour avoir passé (je cite le rapport officiel) : “une nuit de plaisir avec des poules non consentantes.”

Après s’être donné une interdiction formelle d’approcher une poule dans un périmètre de 5 km, Bryann avait décidé de se venger sur des nains de jardin.



Tel le film Donnie Brasco, plus d’une fois, Bryann soupçonnait une taupe. D’abord, il a soupçonné son bras droit, Jimmy, sous prétexte qu’il faisait un élevage de furets (on lui a expliqué plus tard que taupe et furet, ce n’était pas la même chose).



Après plusieurs années d’infiltration, j’ai réussi à épingler la bande.



Pour monter en grade au sein de la bande, j’ai moi-même organisé un raid sur un jardin à Feuquières (gagnant, 3 années de suite, au concours local du “plus beau nain de jardin”). Ce jardin était considéré comme le Saint-Graal pour nous. Et c’était cette même nuit où je dénonçais les activités scrupuleuses de la bande.



Donc cette fameuse nuit, après qu’un autre membre, Mouloud, ait réussi péniblement à désactiver l’arroseur automatique, nous commencions à “faire la misère” à une collection somptueuse de nains de jardin. Mais, à l'insu de la bande, j’avais prévenu mes collègues de la gendarmerie qui nous attendaient (dont quelques-un déguisés en nains de jardin) et ils nous ont pris en flagrant délit !



Bryann a réussi à sauter par dessus du grillage et s’est enfui sur sa mobylette tunée. Je l’ai suivi juste derrière sur la mienne. COURSE POURSUITE ! Nous étions tous les deux sans casque.



Sans m’en apercevoir, à cause du vent et de la vitesse, ma perruque s’est envolée dévoilant ma réelle identité ! Bryann s’est retourné et m’a vu.

C’était toi la taupe ! cria Bryann.



Manque de pot (ninja) pour lui, Bryann n’avait plus d’essence. Et boom ! On l’a coffré. Bryann a pris une peine sévère : 3 semaines de travaux d’intérêt général et obligation de présenter des excuses au président du club officiel des nains de jardin du Vimeu… Bam! Le crime ne paie pas !



La mission était un succès, merci Amazon !



Maintenant, reste à savoir ce que je faisais dans le "rayon" perruque mais ça c'est une autre histoire... Bonjour,J'étais sur Amazon sur cet article quand je suis tombé sur un commentaire assez inattendu que voici :Citation :Maintenant, reste à savoir ce que je faisais dans le "rayon" perruque mais ça c'est une autre histoire...

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:10

Re: Commentaire inattendu sur Amazon

Le pire, c'est que pour le Vimeu, c'est pas une histoire choquante

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:53

Light is broken inside, but i still work



