Solution pour perdre moins de place sur le DD ?

Existe-t-il un moyen pas trop compliqué pour perdre moins de place sur le disque dur ?



Actuellement je perds environ 180 Go (105 Go sur la partition C et 75 sur la partition E) soit près de 20% de mon dd !!!







J'ai entendu parler des "clusters" (encore eux!!!) et j'ai compris qu'un grand nombre de petits fichiers occupe de la place inutilement sauf que j'ai supprimé des milliers de petits fichiers sans aucun effet (1 ou 2 Go de gagné à tout casser).



Moi pas comprendre une telle différence...



Contribution le : Aujourd'hui 23:09:43