Le quoiqu’il en coûte pour les nuls

hum sa vidéo est très bien imagée, par contre quand je regarde sa vidéo d'il y a 3 ans, je pense à plusieurs choses :



1) il à l'air d'avoir vieillit de 15 ans en 3 ans :s la crise doit pas aider :s



2) Il vante dans sa vidéo d'il y a 3 ans, de n'utiliser chaque année QUE des skis neufs dans sa boutique de location



Économiquement, ça m'a l'air d'être un énorme gaspillage vu la durée de vie d'une bonne paire de ski O_o

Quand je faisais des colos/classes de ski, on avait jamais du matos neuf, ça marchait très bien (bon parfois on tombait sur des paires où les attaches étaient un peu merdique, mais c'était re-réglé en boutique assez vite)

Une des boites de locations m'avaient dit qu'ils renouvelaient les paires entre 3 et 5 ans selon leur état en les entretenant régulièrement, ça fait une énorme différence coté rentabilité



(et je ne parle pas du gaspillage écologique, mais comme il ne dit pas ce qu'il fait des anciennes paires, c'est pas sur)

Contribution le : Aujourd'hui 00:38:06