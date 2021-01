Options du sujet Imprimer le sujet

Loucheux Percuté par un camion qui recule + Vos colis vont avoir du retard + Jaguar n’aime pas l’eau 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8158 Karma: 4945 Un camion recule dans une pente et percute une voiture. Il n’y a eu heureusement que des blessures mineures.







Un camion UPS se fait percuter à une intersection.







Un SUV Jaguar n’aime pas trop l’eau.





Contribution le : Aujourd'hui 11:59:45