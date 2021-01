Options du sujet Imprimer le sujet

poussinlex Metallica: Nothing Else Matters (Piano cover) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 28/09/2013 22:55 Post(s): 4551 Karma: 1482

Metallica: Nothing Else Matters (Piano cover)



Petite musique au coin du feu!



Labise.



Edit: Je mets le lien de sa chaîne car elle fait pas mal de trucs sympa:



https://www.youtube.com/channel/UCKscaP2HvovgMjkpY6KwfJQ Metallica: Nothing Else Matters (Piano cover)Petite musique au coin du feu!Labise.Edit: Je mets le lien de sa chaîne car elle fait pas mal de trucs sympa:

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:27