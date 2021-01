Kite-skieur pris dans une Avalanche 20 Janvier 2021 - Serre Chevalier

Options du sujet Imprimer le sujet

La personne est indemne.



https://www.facebook.com/lolobsd/videos/2940417519511328



Une monstrueuse avalanche fauche un kite-skieur, il se fait catapulter. La personne est indemne.

https://www.facebook.com/lolobsd/videos/2940417519511328

PS : désolé je n'ai que ce lien facebook, je ne sais pas comment l'intégrer mieux dans ce post. Si qqun peut me donner le code à intégrer ça serait cool

