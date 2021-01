Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Explication sur un vol en planeur qui a frôlé le drame 2 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 438 Karma: 600

PLANEUR QUI FROLE L'ACCIDENT. ANALYSE DE LA VIDEO VIRALE



J'ai adoré ses explications.

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:09