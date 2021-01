Options du sujet Imprimer le sujet

demos BANDE D'HYPOCRITES 1 #1

BANDE D'HYPOCRITES



De Simon Puech



Je sais pas si ce genre de poème / slam à sa place sur Koreus ou si c'est trop mainstream, a vous de me dire!

Contribution le : Aujourd'hui 23:34:54

Waugh228 Re: BANDE D'HYPOCRITES 0 #2

Je m'installe Inscrit: 01/12/2009 21:28 Post(s): 494 Karma: 190 Je n'ai pas cliqué car je ne suis pas un HYPOCRITE.

Contribution le : Aujourd'hui 23:55:14