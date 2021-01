Un bodybuilder macho se fait mettre à l'amende par une Judoka

Je viens d'arriver Inscrit: 03/06/2015 16:23 Post(s): 88 Karma: 233



"A girl? Come on man!? You wanna do my dishes?"



Que l'on pourrait traduire par :

"Une fille? Allez mec!? Tu veux faire ma vaisselle?"



Le résultat ne se fait pas attendre...







Then this is happened... https://t.co/sqI24qNCAu Trop fier pour affronter une femme, un Bodybuilder trop sûr de lui et macho lui balance une réplique :Que l'on pourrait traduire par :Le résultat ne se fait pas attendre...Then this is happened...

Contribution le : Aujourd'hui 03:38:28