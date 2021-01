Options du sujet Imprimer le sujet

bidoop

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1132 Karma: 505 Les Swingle Singers est un groupe vocal fondé dans les années 60, reprenant essentiellement des compositions de musique classiques (Bach, Mozart, Telemann).







Les Swinger Singers J S Bach Concerto in F Major largo 1969





Swingle Singers - Die Zauberflöte





Conseil: fermer les yeux et imaginer ces gens sous la douche.. ^^

