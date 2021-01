Options du sujet Imprimer le sujet

Gyeongri chess king sacrifice 3 #1

Je suis accro

chess king sacrifice



Parce que pourquoi pas

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:44

chopsuey Re: chess king sacrifice 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3905 Karma: 3597 Vous pensez que c'est une erreur (surprenant pour le niveau) ou une façon de déclarer forfait de façon originale/drôle ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:00:18

Wiliwilliam Re: chess king sacrifice 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31569 Karma: 9797 @chopsuey le stress peut être, il est franc dans son geste.

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:37

chopsuey Re: chess king sacrifice 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3905 Karma: 3597 @Wiliwilliam Peut être bien ouais

Contribution le : Aujourd'hui 22:14:54

Drakkaru Re: chess king sacrifice 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4198 Karma: 1954 @chopsuey Je pense que c'est une erreur, par ce que la ça devait finir sur un nul et au final il a perdu

A moins qu'il voulait pas jouer jusqu'au nul

Contribution le : Aujourd'hui 22:18:55