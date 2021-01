Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 17 Le Japon a développé des robots pilotés à distance pour lutter contre les incendies et les explosions d'origine industrielles.

N.B. : le test dans la vidéo date de septembre 2016



Explosion-Proof Fire Fighting Robot Field Test- September 2016

