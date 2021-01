Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Kilian Jornet sur une crêtre

Petit entrainement VERTIGINEUX de Kilian Jornet :





Contribution le : Aujourd'hui 11:08:06

FMJ65 Re: Kilian Jornet sur une crêtre

La perception est conplêtement déforméz avec ces merd.. de gogopro. On ne peut absolument pas s'apercevoir si c'est très raide et très effilé.

En tout cas je note que Kilian n'est pas le premier à être passé !

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:59