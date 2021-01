Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Skieur vs Ours 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43380 Karma: 19715 Un skieur est poursuivi par un ours pendant une descente à Predeal, en Roumanie.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:15

Mooshkipet Re: Skieur vs Ours 0 #2

Je m'installe Inscrit: 31/05/2013 18:46 Post(s): 338 Karma: 394 Très efficace, cette nouvelle technique d'apprentissage de l'ESR (Ecole de ski roumaine)!

Contribution le : Aujourd'hui 11:59:17

FMJ65 Re: Skieur vs Ours 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10768 Karma: 3268 Ne pas tomber ... Ne pas tomber ...



N'empêche, je vois pas trop comment cet ours pourrait se barrer dans la forêt avec tous ces filets. C'est pire qu'au cirque ces pistes de ski !

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:33

Wiliwilliam Re: Skieur vs Ours 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31576 Karma: 9798 Vous vous trompez, c'est son ours de compagnie!

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:40